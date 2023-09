Acconciature Aesthetic: come ricreare i look più virali su TikTok

A d ogni "Aesthetic" la sua acconciatura, pronta a scoprirle tutte?

Scommetto che anche tu passi ore su TikTok a scorrere video di make up e hairstyles; non c'è niente di più stimolante e divertente che andare alla ricerca di nuove tendenze che impazzano sui social per sperimentare con nuovi colori e pettinature.

Sopratutto negli ultimi mesi, abbiamo assistito a numerose acconciature "aesthetic" diventate virali sull' app cinese.

Dagli chignon impeccabili alle trecce elaborate, passando per cerchietti e mollette per capelli, queste tendenze hanno letteralmente conquistato i nostri feed social grazie ai numerosi video creati dai content creator e dall'apprezzamento generato della beauty community.

Se anche tu desideri sfoggiare capelli da vera "Coquette girl," "E - girl," o di immergerti completamente nello stile 2YK, sei nel posto giusto!

Cosa significa “Aesthetic”?

Spiegare in breve il significato di questo termine non è semplice, ma per comprenderlo meglio, è necessario fare un salto indietro nel tempo, quando Tumblr era la piattaforma di microblogging più utilizzata sul web.

In quel periodo, Instagram era appena agli inizi, senza Reel o caroselli, e gli utenti esprimevano la loro creatività creando mini siti, che oggi potremmo definire dei moodboard 2.0 : ricchi di immagini patinate, still life e brevi frame di film o serie TV.

Questi contenuti erano un mezzo per aiutare gli utenti che visitavano questi mini blog su Tumblr a capire lo stato d'animo e le vibes di chi li aveva creati. Nonostante Tumblr non sia più così rilevante oggi, il concetto è stato adattato e portato avanti su nuove piattaforme social come ad esempio TikTok, con l'obiettivo di trasmettere la stessa atmosfera e le medesime sensazioni.

Le trecce, l'acconciatura più virale e versatile

Le trecce sono sicuramente una delle acconciature più amate e popolari su TikTok. Versatili, femminili ma soprattutto molto pratiche, ti consentono di avere i capelli sempre in ordine.

La più amata per ricreare un look da "Clean girl" è sicuramente quella francese, facilissima da realizzare è perfetta per rendere più glam e sofisticato il tuo look minimal.

Se ami i libri di Jane Austen e sogni di vivere in una casetta in campagna, circondata solo dalla natura e dai tuoi animali, la treccia perfetta per te è senza dubbio la "Milkmaid braid."

Questa acconciatura è diventata una delle più popolari su TikTok per ricreare lo stile bucolico e nostalgico tipico della "Cottagore aesthetic."

Le più versatili per ricreare acconciature aesthetic sono senza dubbio le boxer braids, due trecce laterali che partono dalla fronte.

Oltre ad essere facili da realizzare, si adattano perfettamente a numerosi trend aesthetic virali sui social, che spaziano dalla vibes geek della "Dark Academia" a uno stile più audace tipico degli anni 2000 (2YK Aesthetic).

Capelli raccolti, ad ogni estetica il suo hairstyle

Anche i raccolti stanno vivendo un momento di gloria, come dimostra l'estetica "balletcore".

Ispirata al mondo della danza classica, questa tendenza ha riportato in auge un classico intramontabile: lo chignon alto.

Per realizzarlo, raccogli i capelli in una coda alta e arrotola il resto dei capelli attorno alla base, fissandoli con forcine e lacca. È un look elegante che sta bene a tutte e dona un tocco di classe ed eleganza al tuo stile.

È stata una delle acconciature più iconice degli anni 90, di cosa stiamo parlando? Degli space buns!

Adatto a tutti i tipi di capelli, questo hair style è caratterizzato da un doppio chignon alto che, con il giusto outfit , sposa alla perfezione la "E - girl aesthetic".

Fermagli, nastri e mollette

Oltre alle acconciature, sono tantissimi anche gli accessori per i capelli a fare il loro ritorno nel nostro beauty case per valorizzare ancora di più queste estetiche virali su TikTok.

Dai classici mollettini, rigorosamente con un effetto tartarugato o in tonalità neutre, che sono tipici della "Vanilla girl aesthetic" , ai cerchietti e fermagli, spesso impreziositi da strass e perle, che sono fondamentali per creare acconciature girly e civettuole in pieno stile "Coquette".