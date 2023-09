Acconciatura e outfit: tutte le regole per un abbinamento perfetto

D alla A alla Z, tutti i consigli per un abbinamento outfit-hailstyle con i fiocchi

Si sa: acconciatura e outfit vanno sempre di pari passo. Si valorizzano a vicenda, si completano, si elevano oppure… possono anche rischiare di fare a botte. Per questo motivo è importante sempre prestare particolare attenzione all’accostamento che decidiamo di fare fra la nostra chioma e il nostro guardaroba, per evitare di vanificare lo sforzo appena fatto (o sprecare un buon look) per colpa di una svista o di un errore che si poteva evitare. Esistono infatti tanti piccoli accorgimenti che possono aiutarci nelle nostre scelte: a partire dall’equilibrio fra capelli e scollatura fino ad arrivare a considerare sempre lo stile generale dell’abito scelto per l’occasione.

Quali sono dunque i tips da seguire per una combo perfetta?

Presta attenzione all'equilibrio fra capelli e scollatura

La prima regola del match ideale è…tener conto degli equilibri. In base alla forma della scollatura, infatti, sarà meglio prediligere un tipo o un’altro di acconciatura, in modo da ottenere il giusto bilanciamento generale. Se l’outfit è a collo alto, lasciare i capelli sciolti o in un semi raccolto rischierebbe di accorciare la figura, mentre un raccolto come uno chignon o una coda alta allungherebbero il collo; se hai una maglia o un abito senza spalline via libera ai capelli lunghi e sciolti; se la scollatura si trova invece sulla schiena, le possibilità sono molteplici: da uno chignon alto, a una treccia laterale, a qualsiasi acconciatura che ricada sul davanti e lasci scoperto il dietro. Se, infine, lo scollo è a barchetta, meglio uno chignon o una coda bassa asimmetrica e, se lo scollo è asimmetrico, fai ricadere la parte più “importante” della pettinatura verso il lato meno accollato dell’abito, per riequilibrare i volumi!

È tutto un gioco di colori

Anche se non è una vera e propria questione di “acconciatura”, il colore dei capelli è comunque una componente fondamentale di un buon accostamento acconciatura + outfit e, se non considerato con cautela, può rischiare di tramutarsi nella nota stonata della nostra sinfonia. Fai attenzione dunque al colore dell’abito scelto per l’occasione e al colore che i tuoi capelli hanno in quel momento: per esempio, evita di fare un color block tra outfit e capelli se le tonalità sono entrambe molto chiare o molto scure. Se la tua carnagione è diafana e i tuoi capelli sono platino, non optare per un abito chiarissimo, perché rischi di “scomparire” e di non far spiccare nulla in particolare: al contrario, se la tua carnagione è molto chiara, i tuoi capelli sono neri corvini e l’abito che indossi è nero, le chances che il tuo look acquisti un’allure gotica - anche se non lo vuoi - sono molto alte. Gioca dunque con contrasti e tonalità che si abbinino bene fra loro, prediligendo (nel caso di colori come rosa, verde, viola, blu o comunque colori artificiali) sempre shades affini e compatibili.

Considera lo stile generale del look

Ammettiamolo: le possibilità, in materia di acconciature, sono illimitate. Non si tratta quindi tanto di seguire delle regole ferree e da manuale, quanto di considerare lo stile generale del look che si è scelto e adattarne poi l’hairstyle. L’immagine va sempre analizzata e osservata per intero: per quanto ci possa piacere una pettinatura, se questa va in contrasto con lo stile dell’outfit, è meglio rinunciare alla nostra idea iniziale e preferire qualcosa di più adatto. Per esempio: se l’abito è elegante, abbinaci un bel raccolto raffinato, se invece il dress code è casual pettinati di conseguenza, magari con una treccia morbida o delle beach waves.

Abbina i colori degli accessori a quelli dell’outfit

Se il tuo outfit presenta colori sui toni del rosa, del fucsia o del lilla, rimani su questi colori nella scelta degli accessori per il tuo hairstyle, mantenendo una continuità fra nuance del look e nuance degli accessori. In questa unica mossa il file rouge tra capelli e vestiti sarà impeccabile e il look complessivo in palette!

Se l’outfit è semplice, elevalo con l’hairstyle e viceversa

Outfit troppo basico? Nessun problema: dacci un twist con l’acconciatura (e…viceversa)!

A volte i capelli servono anche per innalzare il livello di coolness del nostro look, aiutandoci proprio quando ci crediamo ormai spacciate. Sei arrivata all’ultimo minuto, l’abito che hai scelto non ti sembra abbastanza “impegnato” e non c’è più tempo per cambiare idea? La soluzione a tutti i tuoi problemi potrebbe essere semplicemente un hairstyle che bilanci l’importanza generale e ristabilisca l’armonia totale.