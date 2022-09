A chi sta bene la frangia?

H ai pensato di tagliarti la frangia e ti stai chiedendo se ti starà bene? Qui c'è la risposta ai tuoi dubbi

Prima di affrontare l'argomento frangia, chiariamo subito un punto. La vera domanda a cui devi rispondere non è se ti sta bene, ma se ti piaci con la frangia. Se ti senti a tuo agio, via libera. Il viso e i capelli sono tuoi e se sei felice di ciò che vedi allo specchio, significa che hai preso la direzione giusta. Il secondo punto fondamentale è quello di non tagliartela da sola. L'entusiasmo dei video su TikTok è comprensibile, ma i successi sono controbilanciati da cronache di un disastro annunciato.

Detto questo ci sono persone che hanno fatto della frangia un vero e proprio segno di riconoscimento. Nella cinematografia ci sono personaggi iconici le cui frange sono ancora oggi leggendarie. Dalla micro frangia di Audrey Hepburn a quella moderna di Zoe Kravitz, passando per l'iconico caschetto di Uma Thurman in Pulp Fiction - nero e con frangia dritta e piena. E il successo di alcuni personaggi ha spinto molte a fare un salto dal parrucchiere per una sforbiciata.

Dove per qualcuna la frangia è un modo per bilanciare l'ovale cercando di armonizzare il viso, per altre è una questione di stile. Il motivo che ti spinge a tagliarla riguarda solo te.

Frangia e celeb: una love story

C'è chi l'ha sfoggiata per un ruolo e chi invece ne ha fatto un signature look: per qualcuna è un amore passeggero, per altre una relazione on-off e per altre è uno stile di vita. Riusciamo davvero a immaginarci Alice Pagani con un altro taglio di capelli? O Alexa Chung senza almeno una frangia a tendina? Improbabile. Questo però ci fa capire che c'è una frangia per ogni viso e per ogni texture di capelli, vedi alla voce Zendaya. Poi c'è LaLisa che, notoriamente, indossa una frangia posticcia. E va benissimo. Anzi, è un'idea brillante per cambiare look con un paio di click (e clip).

Frangia XS e XXS

Perfetta per chi ha uno stile edgy, perché lo esalta e dà carattere al viso. E sì, va bene con capelli cortissimi corti, mullet e anche con i capelli lunghi.

La frangia XL

C'è una sola regola per questa frangia: puoi farla solo se sopporti i capelli a filo ciglia, perché questa frangia copre la fronte e lo sopracciglia. Il punto in cui cade esalta in modo particolare lo sguardo, che diventa protagonista. Può essere piena o sfilata, dritta, scalata: non ci sono limiti.

La frangia piena

Il non plus ultra dello chic, ma può anche aiutare a creare un look manga o uno retrò. Come ben sai, dopo il taglio è lo styling che fa la differenza. Un fascino indiscusso, ma una rosa potrebbe rovinare l'effetto. Dico potrebbe, ma sto mentendo, perché ci sarà sempre un ciuffetto di capelli ribelli che non rimarrà mai nella posizione giusta.

La frangia sfilata

La frangia sfilata invece, rispetto a quella piena, può essere sfoggiata anche da chi ha la famosa rosa, soprattutto se la lasci un po' wild e mossa, perché sembra tutto naturale.

La frangia scalata

Questa tipologia si apprezza sopratutto quando si usa la riga centrale, perché può essere messa ai lati, come fosse una scalatura. Un taglio super versatile perfetto per chi ama cambiare spesso.

La frangia a tendina

In quanto a versatilità è imbattibile. Se è abbastanza lunga infatti, la puoi portare con la riga in mezzo o come se fosse un maxi ciuffo, tutta spostata da un lato, così da accompagnarla all' #ootd.

La frangia riccia o mossa

La prova definitiva che la frangia è per tutte, indipendentemente dalla texture dei capelli. E l'effetto che crea è semplicemente meraviglioso.