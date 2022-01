M icrolink extension? Sì grazie! Ma cosa sono esattamente, a chi sono adatte e come si applicano queste aiutanti di bellezza per la nostra chioma?

Quando si parla di capelli e di come valorizzare al meglio la propria chioma e bellezza, una della mode più seguite e di maggior tendenza sono loro, le extension. In tutte le loro varianti. Ma che dire di quello che sembra essere il must per eccellenza per ottenere una chioma extra long in modo semplice e con un risultato super naturale? Parliamo delle microlink extension.

Una validissima alternativa alla cheratina o ad altre tipologie di extension e che di fatto rappresentano la vera rivoluzione per le beauty addicted più attente alla bellezza dei propri capelli. E con tutta una serie di vantaggi per la chioma non indifferenti. Ma come si applicano le microlink extension e soprattutto, a chi sono adatte?

Microlink extension, cosa sono e come si applicano

La prima cosa da fare quando si parla di microlink extension, è capire esattamente in cosa consiste questo stratagemma di bellezza, utile ad allungare la nostra chioma in modo armonioso, naturale e super efficace. Nello specifico, quindi, si tratta di particolari extension che a differenza di altre tipologie largamente utilizzate, non prevede l’utilizzo di colle per essere applicate. Le varie ciocche di capelli, infatti, vengono inserite all’interno di piccolissimi cerchi o microlink, che vengono poi stretti uno ad uno per infoltire la chioma e renderla più lunga e piena.

Una tecnica a freddo che richiede molta pazienza e una buona dose di abilità ma che allo stesso tempo non comporta l’uso di prodotti adesivi o colle ma solo di piccoli anelli ipoallergenici in rame e silicone da applicare direttamente sulla chioma.

Come si applicano

Per delle perfette microlink extension, quindi, è importante seguire passo dopo passo i vari step utili alla loro applicazione. Rivolgendovi al vostro hair stylist di fiducia (che è sempre la scelta migliore) o provando a farlo in autonomia, munendosi di un sacco di pazienza e precisione. Anche se è bene dirvi fin da subito che è quasi impossibile riuscire a farlo correttamente e raggiungere ogni zona della vostra testa tutto da sole.

Per applicarle correttamente, quindi, si deve:

selezionare una ciocca di capelli partendo dalla nuca e dividendola dal resto con un pettine;

posizionare l’anello alla radice della ciocca;

sollevare la radice della ciocca all’interno del ring;

far scorrere la ciocca attraverso l’anello;

a questo punto si dovrà tenere la ciocca con una mano e con l’altra l’anello;

tirare l’anello stesso portando la ciocca selezionata all’interno del microlink;

rimuovere l’anello di supporto;

poi si dovrà posizionare il microlink a un centimetro circa dal cuoio capelluto;

stringerlo con una pinzetta apposita;

appiattirlo e fissarlo con forza alla ciocca di capelli.

Insomma, nulla di complicato ma nemmeno così semplice. Ecco perché, come detto, è bene rivolgersi a un esperto. Per garantirvi delle microlink extension a regola d’arte e una chioma lunghissima e folta, in ogni sua parte.

Come si tolgono

Stesso discorso, poi, vale per l’eliminazione delle microlink extension, per cui sono necessarie l’abilità e le mani esperte di un professionista. In modo da non strappare i capelli, tirandoli con troppa forza o nel modo scorretto.

Per farlo è importante stringere il microlink con la pinzetta apposita, riportandolo alla sua forma originale. E sfilarlo delicatamente dalla ciocca, lasciando liberi i vostri capelli naturali.

A chi sono adatte e a chi no le microlink extension

Una tecnica che potemmo definire meno invasiva e dolce di altre e che garantisce di sfoggiare una chioma più lunga e folta per alcuni mesi. E che si può acconciare come meglio si vuole, arricciandola, lisciandola ecc. in totale sicurezza e senza il rischio di rovinare il lavoro fatto. Per capelli pieni di bellezza e benessere.

Soprattutto quando si parte da una base forte, corposa e sana. Proprio per come vengono applicate, infatti, le microlink extension non sono adatte a chiunque. E questo a causa della pressione fatta sulle ciocche naturali nel momento di fissaggio dei microlink. Per chi ha i capelli fragili, che tendono a sfibrarsi o sottili, le microlink extension non sono la soluzione ideale. Poiché potrebbero spezzare i capelli e stressare il cuoio capelluto.

Stesso discorso, anche se più per un fattore estetico, vale per chi ha i capelli molto corti. In questo caso i microlink potrebbero vedersi, compromettendo il risultato finale.

Benissimo, invece, per chi ha i capelli di media lunghezza o comunque non eccessivamente corti, per chi ha una struttura del capello grossa, corposa e forte. Per chi ha una chioma sana, ben nutrita e a cui vengono dedicate le giuste cure e attenzioni in modo regolare e mirato. Sfoggiando una chioma sempre al top sia prima che durante l’applicazione delle microlink extension. Per un hair look e capelli dall’effetto wow, in ogni modo li vogliate portare.