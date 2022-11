To the 90s and back: che viaggio nel tempo i capelli con effetto frisè di Chiara Ferragni

C apelli con effetto frisè? Yes of course! E quelli di Chiara Ferragni sono senza dubbio l'ispirazione anni '90 che stavamo aspettando

Semplici, morbidi, romantici, dal finish naturale ma ricercato. Perfetti da sfoggiare nelle occasioni più casual ma anche in quelle più eleganti e raffinate. Di cosa parliamo? Ovviamente dei capelli con effetto frisè di Chiara Ferragni (e non solo). Un gradito ritorno agli anni ’90 che impreziosisce la chioma di chi lo prova e che dona un fascino unico e un aspetto tra lo chic e il liceale che tanto piace e che, siamo certe, conquisterà anche te.

Dopo tutto cosa c’è di meglio di un hairlook che unisce un’acconciatura elegante e ricercata a quella voglia di rimanere “bambine” che è dentro ognuna di noi? Beh, con i capelli con effetto frisè questo è più che possibile. E ce lo dimostra (ancora una volta) la bella e talentuosa influencer e imprenditrice nostrana Chiara Ferragni. Che con il suo ultimo post ha conquistato i like e gli apprezzamenti di tutti noi. E sempre con il minimo sforzo.

Per realizzare i capelli con effetto frisè, infatti, non serve poi molto, solo un po' di pazienza per acconciare la chioma nella sua interezza e una piastra apposita. Se sei sicura di avere tutto, quindi, puoi partire con la tua messa in piega, dividendo i capelli in ciocche che dovrai passare sotto la tua piastra con effetto frisè. Una per volta, delicatamente, partendo dalle radici per poi procedere nella parte centrale delle lunghezze e finendo sulle punte. Ovviamente assicurandoti di aver eliminato ogni nodo prima di realizzare il tuo nuovo look. Per donare maggior durata al tuo hair style, poi, puoi spruzzare un po’ di lacca sulle ciocche. E i tuoi capelli con effetto frisè sono pronti per essere mostrarti al mondo.

Se la piastra non fa per te, però, non disperare. Questo look anni ’90 si può comunque creare acconciando i tuoi capelli con tante trecce e treccine, da lasciare in posa tutta la notte e disfare al mattino. Per ottenere una chioma con un frisè super naturale a cui non saprai più rinunciare.

Per sfoggiare dei capelli con effetto frisè esattamente come quelli di Chiara, poi, dovrai realizzare una mezza coda alta. Lasciando che le tue lunghezze ondulate e super cool, ricadano sulle spalle, in modo dolce e sexy allo stesso tempo. E donandoti un’aria da ragazzina ma inversione super sensuale da urlo. Un mix che amerai all’istante e che non vorrai abbandonare mai.