Bianca Balti e i suoi beauty look: i segreti di una perfetta icona di bellezza

F an della bellezza naturale, Bianca Balti sfoggia quasi sempre look in cui i prodotti utilizzati sono ridotti al minimo. Il risultato però è sempre wow

Tra le top model italiane di tutti i tempi Bianca Balti merita un posto d’onore, non solo come ovvio per la bellezza sfavillante, ma anche per la sua estrema semplicità, che traspare sia dal modo di porsi sia dai beauty look, quasi sempre incredibilmente naturali, in grado di esaltare ancora di più la sua unicità.

Se l’allure che la circonda è indubbiamente innato, osservando il suo make up e lo style dei capelli è possibile carpire qualche segreto di bellezza tutto da copiare.

Acqua e sapone per il giorno

Per la sua vita quotidiana spesa a Los Angeles, tra un set e il tempo passato con le due figlia, Bianca Balti sceglie quasi sempre la strada del no- make-up, limitandosi probabilmente a un’ottima skincare e all’uso di lozioni illuminanti, che le irradino il volto senza modificarne il colorito naturale.

Quando invece si concede un po’ di trucco, il mood è sempre extra minimal: una riga di matita nera sottile tracciata solo sulla rima superiore dell’occhio, un velo di blush e un gloss o un rossetto nude.

Glamour chic per la sera

Le cose cambiano, ma non troppo, la sera o in occasione di eventi mondani. Le labbra rimangono quasi sempre nude, ma il suo sguardo è decisamente intensificato da qualche prodotto extra come un eyeliner tracciato con la codina rivolta verso l’esterno così da ricreare l’effetto cat-eye, un ombretto perlato e tanto mascara. A completare l’opera un contouring illuminante per scolpire gli zigomi.

Primavera colorata

In uno degli ultimi scatti pubblicati da Bianca Bialti sembrerebbe però che la super top sia tentata di abbandonare, almeno sporadicamente, il look acqua e sapone che la contraddistingue per abbracciare la tendenza del momento, ovvero, il colore, e in particolare il verde, scelto in questo caso in una versione che vira leggermente verso l’azzurro e che crea un pazzesco senso di continuità con i suoi occhi color del mare.

Capelli extra long

Un’altra caratteristica beauty di Bianca Balti sono i capelli lunghi e setosi, che porta quasi sempre sciolti con la riga centrale, un modo per evidenziare le simmetrie del suo volto.

La sera opta invece spesso per un raccolto, morbido e spettinato o tiratissimo, laccato e chic.